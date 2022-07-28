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Spor Fenerbahçe'den Putin tezahüratı açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den Putin tezahüratı açıklaması

Dün akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu maçında Fenerbahçe taraftarlarının Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili tezahüratı olay oldu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli takımdan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 17:09:00 -
Fenerbahçe'den Putin tezahüratı açıklaması

Temsilcimiz Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu mücadelesinde Ukrayna takımı Dinamo Kiev'e mağlup olarak devler ligine veda etti.

Mücadeleye Fenerbahçe taraftarlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı tezahürat damga vurdu.

Dünya basınında da geniş yer bulan tezahüratla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Açıklamada  "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi.

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