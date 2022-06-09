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Spor Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a sürpriz teklif!
Spor

Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a sürpriz teklif!

Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe yönetimi, Mali Olağan Genel Kurul'da İsmail Kartal için veda töreni düzenlemişti. İkinci yarıdaki performansıyla sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi bileti almasında başrolü oynayan deneyimli teknik adama yönetimden sürpriz teklif geldiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 14:45:00 - 2022-06-09 14:45:50
Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a sürpriz teklif!

Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe yönetimi, Mali Olağan Genel Kurul'da İsmail Kartal için veda töreni düzenlemişti. İkinci yarıdaki performansıyla sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi bileti almasında başrolü oynayan deneyimli teknik adama yönetimden sürpriz teklif geldiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Mali Olağan Genel Kurulu'nda teknik direktör İsmail Kartal için veda töreni düzenlenmişti. Geçen sezonun ikinci yarısındaki performansıyla sarı-lacivertli takımı UEFA Şampiyonlar Ligi potasına sokan deneyimli teknik adam duygusal anlar yaşamıştı.

'FENERBAHÇE İÇİN VAR OLAN PROFİLLERDEN BİRİ'
Başkan Ali Koç yaptığı konuşmada, "İsmail Kartal, Fenerbahçe ile var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir. 18 hafta boyunca liderliğimizi yaptı. Kendini güvenini kaybetmiş bir futbolcu topluluğunu ayağa kaldırdı, takım yaptı. İyi takıma sahibiz, ama bu kağıttaydı. O sahada bunun potansiyelini gösterdi. Görevde bulunduğu 18 hafta boyunca 2.03 puan ortalaması 18 hafta boyunca puan lideri, en çok ikinci gol atan takım, bütün sezona baktığımız zaman en iyi averajı olan takım. 5’ten 2’ye çıkararak Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı sağladı" ifadelerini kullandı.

"KARTAL'A SAMANDIRA'DA İDARİ GÖREV TEKLİF EDİLMİŞ"
Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu haftaki köşesinde İsmail Kartal'ı överken, deneyimli hocaya yönetimin yaptığı teklifi açıkladı. Meşe, "Neticede benim görüşüm bu, ama karar verici Başkan Ali Koç ve yönetimidir. Onların işine karışacak ne halimiz var, ne de yetkimiz. Fenerbahçeli dostlarla konuşuyoruz, İsmail Kartal’a Samandıra’da idari görev teklif edilmiş yönetimce. Gelin görün ki tecrübeli hoca yoluna teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Bu da onun tercihi... Acaba idari işten çok, Kartal’a sportif direktörlük görevi önerilseydi daha iyi olmaz mıydı? Belki kabul ederdi, ne bileyim!"


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