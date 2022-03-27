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Spor Fenerbahçe'den gece yarısı sert açıklama
Spor

Fenerbahçe'den gece yarısı sert açıklama

13 hakemin liste dışı bırakılması kararının Tahkim Kurulu tarafınndan bozulması sonrası Fenerbahçe'den sert bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 00:10:00 -
Fenerbahçe'den gece yarısı sert açıklama

MHK'nin aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 hakeme düdük astırması kararını Tahkim Kurulu bozdu. Bunun üzerine bir açıklama yayınlayan Fenerbahçe, MHK'yi sert sözlerle hedef aldı.

"O koltuklarda nasıl oturacaklar?"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şimdi son kez soruyoruz: Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" ifadeleri kullanıldı.

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