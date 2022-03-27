Fenerbahçe'den gece yarısı sert açıklama

MHK'nin aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 hakeme düdük astırması kararını Tahkim Kurulu bozdu. Bunun üzerine bir açıklama yayınlayan Fenerbahçe, MHK'yi sert sözlerle hedef aldı.

"O koltuklarda nasıl oturacaklar?"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şimdi son kez soruyoruz: Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" ifadeleri kullanıldı.