Fenerbahçe'den 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi

Geçen yaz Muriç’i 17 milyon Euro’ya satan Sarı-Lacivertliler’in kapısı, önümüzdeki transfer dönemi daha fazla çalınacak gibi görünüyor. Ozan, Szalai ve Altay devlerin takibinde. Ancak yönetimin, yıldız oyuncuları ucuza bırakmaya niyeti yok.

Macar oyuncu Szlai, ocak ayında geldiği Fenerbahçe’de kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Szalai, Sarı-Lacivertliler’deki performansının yanı sıra Macaristan Milli Takımı’nda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Leicester, 22 yaşındaki stoperi yakından takip ediyor. Çağlar Söyüncü’nün satılması halinde ilk hedeflerinin Szalai olması bekleniyor. Yönetimin yıldız futbolcuyu satmaya niyeti yok.

Bu nedenle Szalai’yi isteyen bir takımın masaya en az 25 milyon Euro’yla (240.5 milyon TL) oturması gerek!

Ozan Tufan sezona çok iyi başladı. Erol Bulut gönderilmeden önceki son döneminde yıldız futbolcuyu yedek oturttu. Ancak Ozan, Milli Takım’daki harika performansıyla göz doldurdu. Uğurcan Çakır için Ay-Yıldızlılar’ın maçlarına gözlemci gönderen Livepool, 26 yaşındaki oyuncuya hayran kaldı. Orta sahada İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Jose Sosa gibi isimlere sahip olan Sarı-Lacivertliler, Ozan’ın satılmasını düşünebilir.

Tabii sözleşmesindeki ‘20 milyon Euro’ya (192.5 milyon TL) serbest kalır’ maddesi kullanılırsa..

Altay Bayındır, Fenerbahçe’deki ikinci sezonunu geçiriyor. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kısa sürede büyük gelişim gösterdi, Milli Takım’a kadar yükseldi. Özellikle Ajax ve Tottenham, Altay'ı yakından izliyor. Her iki takım da sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir. Sarı-Lacivertliler, yıldız file bekçisini bir süre daha takımda tutmak istiyor. Ancak çok iyi bir teklif gelirse, kulüp menfaatleri gereği satışa izin çıkabilir.

Beklenen ‘çok iyi teklif’in de yaklaşık 25 milyon Euro (240.5 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Kaynak: Fanatik