Fenerbahçe'den 13 futbolcu milli takımlarda, 5 isim A Milli aday kadroda

Fenerbahçe'den 13 futbolcu, ülkelerinin milli takımları için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, A Milli Futbol Takımı'na 5 futbolcu gönderdi: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk oyunculardan İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'ı aday kadroya çağırdı.

23 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 yenerek haftayı 10 puanla tamamladı. Ligde 20 Eylül'de oynanan karşılaşmaların ardından milli araya girildi.

Ay-yıldızlılar Fransa ve İtalya ile karşılaşacak

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler, 28 Eylül'de ise Bursa'da İtalya'nın karşısına çıkacak.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki savunmacısı Yiğit Efe Demir de Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Ümit Milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 26 Eylül'de Ukrayna, 6 Ekim'de Macaristan ile oynayacak.

Skriniar, Ake, Lukaku ve Muriqi Uluslar Ligi kadrolarında

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Slovakya'nın Uluslar C Ligi'ndeki Moldova, Kazakistan ve Faroe Adaları maçlarında ülkesi adına sahaya çıkacak. Nathan Ake ise Hollanda'nın Uluslar A Ligi'nde Almanya, Sırbistan ve Yunanistan ile yapacağı mücadelelerde geniş kadroda yer alacak.

Türkiye ile aynı grupta yer alan Belçika, sarı-lacivertlilerin forveti Romelu Lukaku'yu aday kadroya çağırdı. İlk sınavını İtalya karşısında verecek olan Belçika, 2 Ekim'de ay-yıldızlıları konuk edecek.

Vedat Muriqi'li Kosova, Uluslar B Ligi'nde İrlanda, Avusturya ve İsrail ile karşı karşıya gelecek. Ognjen Mimovic de Sırbistan U21 Milli Takımı'na davet edildi.

Gana ve Mali, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde iki maça çıkacak

Afrika kıtasında Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında takımlar iki maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Kojo Oppong, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı; Gana, Fildişi Sahili ve Gambiya ile kozlarını paylaşacak.

Dorgeles Nene'li Mali ise elemelerde Yeşil Burun ve Liberya ile mücadele edecek.