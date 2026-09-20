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Gündem Hocanın kavuğu beynini sulandırmıştı: Mandıra Filozofu, gerdekli rezil benzetme için ifadeye çağrıldı
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Hocanın kavuğu beynini sulandırmıştı: Mandıra Filozofu, gerdekli rezil benzetme için ifadeye çağrıldı

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Hocanın kavuğu beynini sulandırmıştı: Mandıra Filozofu, gerdekli rezil benzetme için ifadeye çağrıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67. Uluslararası Nasrettin Hoca şenliğinde, temsili olarak Nasrettin Hoca'yı canlandıran ‘mandıra filozofu’ karakteriyle tanınan Müfit Can Saçıntı, rezil bir benzetmeye imza atmış, etkinliği izleyen AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan ise bu rezaletin ardından alanı terk etmişti. Sosyal medyada ‘Nasreddin Hoca’nın kavuğu beynini sulandırdı’ yorumları yapılan Saçıntı, rezil benzetmenin şikayet edildiğini ve ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Temmuz 2026'da Akşehir’de düzenlenen 67. Uluslararası Nasrettin Hoca şenliğinde temsili olarak Nasrettin Hoca'yı canlandıran Müfit Can Saçıntı, yaptığı konuşmada rezil bir benzetmeye imza atmıştı. Kayyım sistemini eleştiren Saçıntı, “Bugün nasip oldu, Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyım olarak atandım. Bu şenlikte Bulgar dansçılarımız varmış. Onlar duymuş, soruyor bana ‘Kayyım nedir?’ Nasıl anlatayım Türk olmayan birine kayyımı? Dedim ki; kardeşim sen birini sevdin, o da seni sevdi, evlendiniz, gerdeğe girdiniz. Gerdek sabahı bir uyanıyorsun, eşinin yerinde bir Mahmut var. O Mahmut’a kayyım diyoruz” diyerek alanın buz kesmesine neden olmuştu.

ŞİKAYET EDEN MİLLETVEKİLİ DEĞİL

Saçıntının rezil benzetmesine AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan tepki göstermiş ve etkinliklerin devamına katılmayacağını belirterek alandan ayrılmıştı.

Üslubu ve sergilediği rezil davranışlarla vatandaşlar ile sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine yol açan olay sonrası Saçıntı, o sözleri nedeniyle ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu şikayet kapsamında Kadıköy Rıhtım Polis Karakolu'na ifade vermeye gittiğini duyuran Saçıntı, suç duyurusunda bulunan kişinin, etkinliği terk eden ve milletvekili Mehmet Baykan olmadığını da vurguladı.

BİR SAATE DÖNMEZSEM POLİSE HABER VERİN

Saçıntı "İfade vermeye gidiyorum. Temsili Nasreddin Hoca olduğum, Nasreddin Hoca Şenlikleri’ndeki sözlerim için birisi suç duyurusunda bulunmuş. Dün ifadeye çağırdılar. Rahatsızdım gidemedim. Şimdi Kadıköy Rıhtım Polis Karakoluna gidiyorum. Bir saate kadar dönmezsem, polise haber verin."

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