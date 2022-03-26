Fenerbahçe'de Uğur Dündar'a tehdit! "Ya adaylıktan çekilirsin ya da…"

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Ortalıkta "gazeteciyim" diye dolanan Sözcü gazetesinin CHP yandaşlığıyla bilinen Uğur Dündar,Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım saflarında olduğu bilinen Uğur Dündar'ın kararı, sarı-lacivertli kulübü karıştırdı.

Kendisine gelen "Adaylıktan çekilmen lazım. Başkanın emriyle aday olunmaz. Rezil edecekler seni" şeklindeki tehdidi sosyal medya hesabından paylaşan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

İyice çirkinleşip tehdite başladılar. Bana bak çakma delikanlı! Git, bu tehditi yaptıran patronuna söyle; bu kadar zavallılaşmasın!.. Cevap verip o çukura düşmem! Ama şunu iyi bilin: Uğur Dündar'ı korkutacak bir yiğidi analar henüz doğurmadı!..

"Bir siyasi görüşe hizmet etmek için..."

Fenerbahçe'yi karıştıran Uğur Dündar'a aynı zamanda liseden sınıf arkadaşı olan Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük çok sert sözlerle tepki göstermişti.

Vefa Küçük şunları söylemişti:

"Şimdi kendisi ısmarlama aday ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday... Kendisi diyor ki ben Fenerbahçe'yi ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyorum, kişilerin değil Fenerbahçelilerin adayıyım. Sen kişinin adayısın Fenerbahçe'nin değil. Birleştirmeye değil, bölmek, parçalamak, karıştırmak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için kulübe aday oluyorsun."