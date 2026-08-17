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Spor Fenerbahçe’de Lyon karşılaşması öncesi Lukaku sürprizi
Spor

Fenerbahçe’de Lyon karşılaşması öncesi Lukaku sürprizi

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Fenerbahçe’de Lyon karşılaşması öncesi Lukaku sürprizi

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadele öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarında Fransız ekibi Lyon ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertliler, mücadele öncesinde yeni transfer Romelu Lukaku'yu UEFA listesine ekledi.

Deneyimli golcü, İsmail Kartal'ın şans tanıması halinde forma giyebilecek.

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