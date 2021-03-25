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Spor Fenerbahçe'de kaç futbolcu korona oldu? Fenerbahçe'nin maçları ertelendi mi?
Spor

Fenerbahçe'de kaç futbolcu korona oldu? Fenerbahçe'nin maçları ertelendi mi?

Fenerbahçe'de korona olan futbolcular kim? Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı arttı. Hal böyle olunca futbolseverler hangi futbolcuların hasta olduğunu, maçların iptal olup olmadığını araştırıyor. Fenerbahçe iptal olan maçlar hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 11:54:00 -
Fenerbahçe'de kaç futbolcu korona oldu? Fenerbahçe'nin maçları ertelendi mi?

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından kadroda yer almayan bir futbolcunun koronaya yakalandığını duyurmuştu. Ardından koronaya yakalanan futbolcuların sayısı arttı. Peki, hangi futbolcular korona oldu?

Fenerbahçe'de kaç futbolcu korona oldu? Fenerbahçe'nin maçları ertelendi mi?

Fenerbahçe'de 5 futbolcununu koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Ancak futbolcuların isimleri açıklanmadı.

Bu arada Hatayspor – Fenerbahçe hazırlık maçı ertelendi. Yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nın açılışında oynanması planlanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe özel maçının, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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