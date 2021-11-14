  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de İrfan sevinci
Spor

Fenerbahçe'de İrfan sevinci

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:46:00 -
Fenerbahçe'de İrfan sevinci

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı düzelen İrfan Can Kahveci takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 

Pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küfür rezaletine ‘reklam’ cilası!
Siyaset

Küfür rezaletine ‘reklam’ cilası!

Bingöl’de şehit abisinin bacısına galiz küfürler edecek kadar alçaklaşan Lütfü Türkkan’a sahip çıktığı ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş..
Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu
Ekonomi

Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO’nun verimli geçtiğini kaydetti.
TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti
Teknoloji

TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay