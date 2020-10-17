  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Göztepe maçında 3 isim yok
Spor

Fenerbahçe'de Göztepe maçında 3 isim yok

Fenerbahçe'de Göztepe maçı kafilesinde sakatlıkları olan Gökhan Gönül, Garry Rodriguez ve Diego Perotti gibi isimler yer almadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:53:00 -
Fenerbahçe'de Göztepe maçında 3 isim yok

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli olurken, kafilede sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Garry Rodriguez ve Diego Perotti yer almadı.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Garry Rodriguez, Diego Perotti ve geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinde kırmızı kart gören Lemos kafilede yer almadı. Öte yandan kadroda Ömer Faruk Beyaz ve Nabil Dirar'da kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu şu şekilde:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den sert sözler!
Gündem

Türkiye'den sert sözler! "Bunların hesabını mutlaka verecekler"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Ermenistan için sert sözler söyledi.
Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı
Gündem

Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı doğal gaz açıklaması öncesi çalışmaların karadaki merkezi Filyos Limanı'nda hareketli anlar y..
Trump mı, Biden mı? Hangisi kazanırsa Türkiye için iyi olur? Anketten dikkat çeken sonuçlar
Gündem

Trump mı, Biden mı? Hangisi kazanırsa Türkiye için iyi olur? Anketten dikkat çeken sonuçlar

İstanbul Ekonomi Araştırma, ABD seçimlerine ilişkin Türk insanının tutumunu içeren bir araştırma yaptı. Türk halkı ABD seçimlerinde iki aday..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay