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Spor Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

- Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Nabil Dirar, antrenmanda yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:47:02 -
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Faslı futbolcu Nabil Dirar antrenmana katılmadı.

Öte yandan, idmanı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan, futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı ve sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti.

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