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Spor Fenerbahçe’de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek?
Spor

Fenerbahçe’de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek?

Süper Lig’in ilk sezonunda Fenerbahçe’nin evinde oynadığı Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren Diego Perotti, bugün yapılan antrenmana çıktı. Tedavisini yurt dışında tamamlayan Diego Perotti’nin sarı lacivertli formayı ne zaman giyeceği merak ediliyor. Fenerbahçe’de 4 aydır sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Perotti’nin ne zaman sahalara döneceği araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe’de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 22:28:00 -
Fenerbahçe’de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde basına açık antrenman yapıldı. Diego Perotti’nin söz konusu idmanın ilk bölümünde takımdan ayrı koşu yaptığı görüldü.

Fenerbahçe’de 4 aydır geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Perotti, sarı lacivertli formasıyla sadece 4 maça çıkabilmişti. Fenerbahçe’de çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başaran Diego Perotti’nin ne zaman forma giyeceği araştırılıyor.

Tedavisini yurt dışında tamamlayan Diego Perotti’nin sarı lacivertli formayı ne zaman giyeceği merak ediliyor.

Fenerbahçe’de Diego Perotti ne zaman sahalara dönecek?

Sezon bitmeden takıma katılma ve süre ihtimalinin bulunduğu öğrenilen Diego Perotti’nin en az 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacağı görülüyor.

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