Fenerbahçe'de deprem: CHP'nin özeti Ali Koç, tel tel dökülüyor! Muhalifler "İktidardan böyle ineceksiniz" deyip gaza gelmişlerdi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli görevlerinden istifa etti.

Fenerbahçe resmi açıklama yaparak haberi doğruladı. İstifa haberlerinin ardından kulüpten de resmi açıklama geldi.

Açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli’ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz" denildi.

Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa sebebinin Ali Koç ile yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle olduğu konuşuluyor. Temelli sarı-lacivertli kulüpte daha önce Aziz Yıldırım döneminde de yöneticilik yapmıştı.