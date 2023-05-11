Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yer yerinden oynayacak...

Fenerbahçeli Michy Batshuayi için İngiltere'de kritik planlar yapılıyor. Fenerbahçe'nin Belçikalı hücumcusu Michy Batshuayi, an itibarıyla Premier Lig ekiplerinin takibinde!

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'yi uzun zamandır takip eden İngiliz ekipleri, sürpriz transfer için kararlarını verdiler! Yaklaşık 257 milyon TL'nin konuşulduğu kritik gelişme, Fenerbahçe için adeta sevindirici gelişme niteliğinde! Akşam'a göre; Sakatlıktan yeni dönen Belçikalı forvet, sakatlık öncesindeki performansı ile beklentilerin ötesine geçmiş ve bitiriciliğini geliştirdiğini göstermişti!

Batshuayi'nin kondisyonel olarak son durumunu merak eden İngilizler, 29 yaşındaki golcünün sağlıklı olduğunu görünce transfer için planlamalara başladılar.

Son olarak ise Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz sonunda 3.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Batshuayi için konuşulan net rakam, an itibarıyla tam 12 milyon euro!

Belçika basınının geçtiği habere göre Batshuayi ile İngiltere'nin orta sıra takımları ciddi anlamda ilgileniyor ve piyasa değerinin üzerinde bir teklif hazırlığı yapılıyor!

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12 milyon euro yani 257 milyon TL bandında bir bonservis ile transferin bitmesinin beklendiği belirtilen haberde, Belçikalı forvetin artık daha olgun olduğunun ve bu durumun da transferi doğru bir hamleye dönüştürdüğünün altı çiziliyor.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 27 maça çıkan Michy, 16 gol ve 1 asistlik önemli bir katkı sağladı.