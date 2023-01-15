Fenerbahçe'de beklenen Serdar Dursun kararı! Sebebi, herkesi şoke etti

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan milli golcünün bileti kesildi. İlk 11'de forma giymek istediği bir takımda oynamak isteyen Serdar Dursun yönetimden affını istedi ve takım arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun bilmecesi sonunda çözüldü. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı pamuk ipliğine bağlı olan milli golcü ayrılmaya karar verdi. İlk 11'de forma giyemediği için mutsuz durumda olan Serdar, menajerine talimat verdi.

İlk önceliği Almanya'ya geri dönmek olan Serdar Dursun ile Schalke04 yakından ilgileniyor. Schalke04'ün teklifine şaşıran hayranları ise Serdar Dursun'dan gelecek yanıta odaklanmış durumda.

Türkiye'den Fatih Karagümrük'ün teklif yaptığı Serdar Dursun beklemeye geçti. Schalke04'e imza atması beklenen golcü oyuncunun transferi yakında netleşecek.