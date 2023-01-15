  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’nin gücü! TBMM heyeti Bulgaristan Meclisi’nde dakikalarca ayakta alkışlandı

AK Parti tarafından meclise sunuldu... Gıdada yeni dönem başlıyor

2.el araba piyasasında dikkat çeken detay: EYT etkisi, 'acil' ibaresi! Otomobil fiyatlarında son durum

Gizli harita yayınlandı! Herkes dev hazinenin peşine düştü

Gizli kavga devam ediyor! Akşener'den Kemal'e bir operasyon daha

Kılıçdaroğlu’ndan destekçilerini çıldırtan adaylık itirafı: Konuşmadık bile

Türkiye'den müthiş başarı! 110 ülkeye satıldı

BAE, Katar ve Suudi Arabistan! Birleşik Arap Emirlikleri: Turizm, spor etkinlikleri sayesinde yükselişe geçti

Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı

Türkiye iyi ki bunları almamış diyeceksiniz! F-35'ler ABD'nin başına resmen bela oldu
Spor Fenerbahçe'de beklenen Serdar Dursun kararı! Sebebi, herkesi şoke etti
Spor

Fenerbahçe'de beklenen Serdar Dursun kararı! Sebebi, herkesi şoke etti

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan milli golcünün bileti kesildi. İlk 11'de forma giymek istediği bir takımda oynamak isteyen Serdar Dursun yönetimden affını istedi ve takım arayışlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 15:17:00 -
Fenerbahçe'de beklenen Serdar Dursun kararı! Sebebi, herkesi şoke etti

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan milli golcünün bileti kesildi. İlk 11'de forma giymek istediği bir takımda oynamak isteyen Serdar Dursun yönetimden affını istedi ve takım arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun bilmecesi sonunda çözüldü. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı pamuk ipliğine bağlı olan milli golcü ayrılmaya karar verdi. İlk 11'de forma giyemediği için mutsuz durumda olan Serdar, menajerine talimat verdi.

İlk önceliği Almanya'ya geri dönmek olan Serdar Dursun ile Schalke04 yakından ilgileniyor. Schalke04'ün teklifine şaşıran hayranları ise Serdar Dursun'dan gelecek yanıta odaklanmış durumda.

Türkiye'den Fatih Karagümrük'ün teklif yaptığı Serdar Dursun beklemeye geçti. Schalke04'e imza atması beklenen golcü oyuncunun transferi yakında netleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23