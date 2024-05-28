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Spor Fenerbahçe'de ayrılık! Veda etti
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Veda etti

Yeniakit Publisher
2024-05-28 01:16:00 -
Fenerbahçe'de ayrılık! Veda etti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Joshua King resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Joshua King, Fenerbahçe'ye veda etti. Norveçli futbolcu veda mesajında, "Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim" ifadelerine yer verdi.

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