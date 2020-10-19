Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Fenerbahçe, geçen sezon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına Suudi Arabistan'ın Al Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı.
Bu sezon 18 transfer yapan Fenerbahçe, bir süredir isteksiz görüntü çizen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetti.
Rodrigues'in Al İttihad'a geri döneceği bildirildi.
Rodrigues, Fenerbahçe forması ile toplamda 29 resmi müsabakada forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.