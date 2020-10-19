  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de ayrılık
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini feshetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:31:00 -
Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Fenerbahçe, geçen sezon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına Suudi Arabistan'ın Al Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı.

Bu sezon 18 transfer yapan Fenerbahçe, bir süredir isteksiz görüntü çizen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetti.

Rodrigues'in Al İttihad'a geri döneceği bildirildi.

Rodrigues, Fenerbahçe forması ile toplamda 29 resmi müsabakada forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu
Siyaset

Bakan Soylu "karanlıkta girdik" deyip sayıyı açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada geçen hafta Hakkari’de yapılan operasyonda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini belir..
Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...
Dünya

Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki sivil tesislere yönelik ateş ve saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyle..
İran'dan Türkiye'ye çağrı
Dünya

İran'dan Türkiye'ye çağrı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaparak Türkiye'ye ilginç bir çağrıda bulundu..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay