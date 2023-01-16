Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı!

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve son 4 maçında 3. kez kazanmıştı. Sarı - lacivertlilerde durum 1-1'ken sahaya dahil olan ve maçın gidişatını değiştiren oyuncu Arda Güler'in sözleşmesindeki madde, taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Fenerbahçeli futbolseverleri endişelendiren '1500 dakika' maddesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı - lacivertliler, Enner Valencia'nın 8. ve 90+1. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından son 4 maçında 3. kez kazanan sarı - lacivertlilerde Arda Güler'in performansı dikkat çekti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Miguel Crespo'nun yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, maç sonuna kadar takımını organize etmesi, attığı kilit paslar ve ortaya koyduğu oyunla geceye damgasını vurdu.

Sarı - lacivertli taraftarlar; 17 yaşındaki Güler'in performansına sosyal medyada övgüler yağdırırken, oyuncunun sözleşmesindeki '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini gündeme getirdi.

Güler'in daha sık forma giymesini isteyen ve takımdan değerinin altında bir bonservis bedeliyle ayrılması ihtimaline karşı çıkan Fenerbahçeli futbolseverler, oyuncunun kaç dakika daha süre alması gerektiğini araştırmaya başladı.

Şu ana kadar tüm resmi maçlarda 312 dakika sahada kalan genç yıldızın, en az 1188 dakika daha forma giymesi halinde sözleşmesindeki madde aktif olmayacak.

'1500 dakika' maddesinin sözleşmede aktif olmaması için Arda Güler'in sezonun geri kalanında en az 14 maçta 90'ar dakika forma giymesi gerekiyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.