Fenerbahçe'de Altay krizi patlak verdi! Bir bu eksikti...

Fenerbahçe'de performansı nedeniyle eleştirilen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile yapılan görüşmeler durduruldu.

Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle maç içerisinde büyük protesto alan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile Fenerbahçe yönetimi arasında geçen görüşmeler askıya alındı.

Fenerbahçe yönetiminden yıllık 25 milyon TL ve 5 yıllık sözleşme isteyen Altay için sarı-lacivertli yönetim yıllık 15 milyon TL ödemeyi teklif etti.

“Bu rakamın üstüne çıkmamız mümkün değil”

Milli kaleci, Fenerbahçe yönetiminin teklifine sıcak bakmazken, yönetimin ise “Bu rakamın üstüne çıkmamız mümkün değil” diyerek görüşmeleri sezon sonuna kadar askıya alma kararı aldı.

24 yaşındaki kaleciyi sezon sonuna kadarki performans durumu belli edecek.

Bilindiği üzere, dev derbide Altay'a yapılan protestolar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu konu ile ilgili bu gece herhangi bir yorumda bulunmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde yerli ve yabanı birçok kaleci ile temasa geçme kararı aldı.

Haber7.com'a göre; Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Altay Bayındır, bu sezon forma giydiği 30 maçta 2730 dakika sahada kaldı ve kalesinde 33 gol gördü.

Milli kaleci, 10 Temmuz 2019 tarihinde MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.