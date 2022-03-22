Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi ne zaman? FB Yüksek Divan Kurulu adayları kimler?
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı adayları kimler? Fenerbahçe'de gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde 3 aday yarışacak. Korona nedeniyle 2022 Nisan ayına ertelenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçim tarihi ise merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi ne zaman? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu adayları kimler?
Geçtiğimiz yıl yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle 2022 Nisan ayına ertelenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi, şimdiden renkli ve çekişmeli bir yarışa sahne olma sinyalleri veriyor.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı adayları kimler?
9 ya da 10 Nisan tarihinde Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yapılacak. Seçim öncesinde adaylıklarını açıklayan mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz, dün kulüp binasında bir araya geldi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığında sürpriz bir gelişme ile Eski Fenerbahçe yöneticisi, Uğur Dündar da adaylar arasında yerini aldı. Uğur Dündar, bugün saat 14:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.