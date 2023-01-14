Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Rakiplere kötü haber...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, kaleci arayışlarına başladı.

Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri konusu olan ve Jesus'un da "Yetersiz" şeklinde rapor verdiği Altay Bayındır'ın yerine Fenerbahçe'nin kaleci aradığı iddia edildi.

Gündemdeki ismin ise Brentford'un Arnavut kalecisi Thomas Strakosha olduğu öğrenildi.

Premier Lig kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Thomas Strakosha, geçtiğimiz sezon Lazio'nun kalesini korumuştu. Strakosha, İstanbul'da Galatasaray'dan yediği hatalı golle hafızalarda kalmıştı.

27 yaşında ve 1.93 boyunda olan Strakosha'nın piyasa değerinin 5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. 2019 haziran ayındaki piyasa değeri ise 25 milyon Euro idi.

Thomas Strakosha'nın menajeri ile temasa geçildiği aktarıldı.

Strakosha'nın kulübü Brentford ile de temas kurulmasının an meselesi olduğu iddia ediliyor.

Thomas Strakosha bu sezon İngiltere'de 4 maça çıktı.

Strakosha bu maçlarda 4 gol yedi. Arnavut eldiven 1 mücadelede de kalesini gole kapadı.