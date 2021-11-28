  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak
Spor

Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:23:00 -
Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.

Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Deplasmanda 4 kez kazandı

Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!
Yaşam

Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!

Yaban hayatına meraklı İngiliz Ewan Wilson kız arkadaşı ile seyahat ederken bir yılan gördü. Merakına yenik düşüp gördüğü yılanı eline alan..
Bakan Yanık'tan 'Müslüme Yağal' açıklaması! 'Detay vermeyeceğim ama...'
Gündem

Bakan Yanık'tan 'Müslüme Yağal' açıklaması! 'Detay vermeyeceğim ama...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mersin'de ölü olarak bulunan Müslüme Yağal'la ilgili yaptığı açıklamada, "Detay vermeyeceğim am..
Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı
Gündem

Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı

Türkiye’yi ayağa kaldıran rezil olayda, 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal’ın, gelinine tecavüzünden d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay