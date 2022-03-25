Fenerbahçe TV, Uğur Dündar'ı sallamadı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adaylarından Prof. Dr. Nail Kır ve Sait Yılmaz ile mevcut Başkan ve Başkan adayı Vefa Küçük, 9 Nisan Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı öncesi Fenerbahçe TV’de yayınlanan “Yüksek Divan Kurulu Seçim Özel” programının konuğu oldu.

Fenerbahçe TV, ortalıkta "gazeteciyim" diye dolanan CHP yandaşı Uğur Dündar'ı sallamadı. Kanal, Dündar'a yayınlanan programda yer vermediç

Dündar, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde ayrı bir basın toplantısı düzenleyerek projelerini anlattı.

Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Yüksek Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Uğur Dündar'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Şimdi kendisi ısmarlama aday ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday... Kendisi diyor ki ben Fenerbahçe'yi ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyorum, kişilerin değil Fenerbahçelilerin adayıyım. Sen kişinin adayısın Fenerbahçe'nin değil. Birleştirmeye değil, bölmek, parçalamak, karıştırmak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için kulübe aday oluyorsun."