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Spor Fenerbahçe Transfer
Spor

Fenerbahçe Transfer

Fenerbahçe SK transfer haberleri, güncel Fenerbahçe transfer listesi, kadrosuna kattığı 15 isimle çok konuşulan Fenerbahçe transferleri hakkında detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:02:00 -
Fenerbahçe Transfer

5 Ekim’de bitecek transfer sezonu öncesi takımların transferleri merak ediliyor. Fenerbahçe’de de transfer haberleri ilgi ile takip edilmekte. Sarı- Lacivertli takım kanat transferi gündemde. Kadrosuna 15 kişiyi katan Fenerbahçe’de Visca, Perotti derken Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı gündeme getirdi. İşte 2020-2021 sezonu Fenerbahçe transferleri…

Transfer süresinin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe kanat transferi için son hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu kanat transferi hamlesi şaşırttı. 6 yıldır Şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, yeni sezona teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirerek başladı. Erol Bulut teknik direktörlüğü’nde Fenerhabçe’ye çoğu bedelsiz olmak üzere 8 yabancı 7 yerli olan tam 15 transfer yapıldı.

Fenerbahçe yeni sezon transferleri

Savunmada Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak, Nazım Sangare, Tisserand, Lemos transferleriyle garantileyen Fenerbahçe, orta sahada da garanti isimlerle destekledi.

Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa gibi isimlerin yanına Mame Thiam, Sinan Gümüş hatta kanat forvet pozisyonunda da oynayabilen Enner Valencia da rotasyonda yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten Papiss Cisse’yi 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına kadrosuna dahil etti. 

Fenerbahçe’de kanat transferi kim olacak?

Fenerbahçe'de kanat ve orta sahanın ortasında oynayabilecek tipte bir oyuncu transferi merak konusu.

Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli sağ açık Emiliano Buendia ve Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel gündeme gelse de Emre Bölezoğlu’nun aklındaki isim daha farklı.

Fenerbahçe Kulübü, Juventus'un dünyaca ünlü kanat oyuncusu Douglas Costa'nın şartlarını sordu.

Haber Global'in haberine göre; Juventus cephesi oyuncuyu kiralamaya olumlu bakıyor ancak Juventus Douglas Costa'nın yıllık 6 milyon Euro'luk maaşının karşılanması şartını sunuyor.

 

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