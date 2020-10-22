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Spor Fenerbahçe-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?
Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Büyük derbi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor arasında oynanan maçların istatistiği nasıl? Türkiye Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetecek hakem kim?

Yeniakit Publisher
2020-10-22 02:00:00 -
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

İki takımın maçını 5. Kez yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı yönetecek olan Cüneyt Çakır, iki takımın maçını 5. kez yönetmiş olacak.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır, hakemlerin gündemden düşmediği haftalarda önemli bir sınav verecek. 25 Ekim 2020 tarihinde Kadıköy'de oynanacak olan müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 54 maçını yönetti. Maçlarda sarı-lacivertliler; 27 galibiyet elde etti. 11 kez berabere kalırken, 16 mağlubiyet aldı. Deneyimli hakem Çakır, Trabzonspor'un ise 46 maçında düdük çaldı. Trabzonspor’un maçlarında bordo-mavililer 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

 

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