Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı da 1-1 sona erince maç uzatmalara gitti. Ukrayna ekibi 114. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı ve maçı kazandı. Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, bu turda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ve Slovacko, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu için 4 Ağustos 2022 Perşembe günü karşı karşıya gelecekler. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi kanalda?

EXXEN platformundan canlı ve aynı zamanda şifreli olarak ekranlara gelecek olan Fenerbahçe - Slovacko maçının rövanşını ise 11 Ağustos 2022 Perşembe günü gerçekleşeceği bildirildi. Rövanş maçı ise Miroslava Valenty Stadyumu'nda oynanacak.