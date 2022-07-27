Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0 kaldığı maçın rövanşında Dinamo Kiev'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmayı uzatma bölümünde bulduğu golle Ukrayna temsilcisi 2-1 kazandı.
Dinamo Kiev karşılaşmanın 57. dakikasında Buyalsyi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 89. dakikasında sahneye Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Szalai çıktı ve takımına 1-1 eşitliği getiren golü kaydetti.
Mücadelenin ilk 90 dakikası bu skorla sona erince maç uzatmalara gitti. Dinamo Kievli Karavaev karşılaşmanın 114. dakikasında attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Sarı-lacivertliler uzatma dakikalarında birçok pozisyona girmesine rağmen aradığı golü bulamayınca karşılaşma 2-1 Dinamo Kiev üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Çekya'nın Slovacko ekibi olacak. İlk maç 4 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Dinamo Kiev de Sturm Graz'la karşılaşacak.
Fenerbahçe 10 kişi kaldı
Mücadelenin 29. dakikasında sarı kart gören İsmail Yüksek, 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Valencia penaltı kaçırdı
Karşılaşmanın 68. dakikasında Valencia ceza sahasında yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. 70. dakika penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Valencia, Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'ı geçemedi ve penaltı atışından yararlanamadı.