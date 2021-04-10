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Spor Fenerbahçe olağan yüksek divan kurulu toplantısı ne zaman?
Spor

Fenerbahçe olağan yüksek divan kurulu toplantısı ne zaman?

Fenerbahçe’de olağan yüksek divan kurulunun ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe’de koronavirüs salgını nedeniyle ertelenme kararı alınan olağan yüksek divan kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe olağan yüksek divan kurulu toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 15:01:00 -
Fenerbahçe olağan yüksek divan kurulu toplantısı ne zaman?

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, bu dönemde yapılması gereken divan kurulu başkanlık seçiminin ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Fenerbahçe olağan yüksek divan kurulu toplantısı ne zaman?

Fenerbahçe olağan yüksek divan kurulu toplantısı ne zaman?

Söz konusu toplantının 24 Nisan tarihi saat 10.30-13.30 saatleri arasında online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirileceği açıklandı. Söz konusu açıklamada, tüzüğün 47 (2) maddesi uyarınca Nisan 2021 döneminde divan kurulu başkanlığı seçimlerinin de yapılması gerektiği aktarıldı.

Söz konusu toplantının fiziken yapılabilmesi için olumlu gelişmelerin yaşanması gerektiği belirtilerek, ilan edilen tarih konusunda tekrar değerlendirme yapılabileceği de bildirildi.

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