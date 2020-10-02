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Spor Fenerbahçe, ligde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Spor

Fenerbahçe, ligde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:28:37 -
Fenerbahçe, ligde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla lider giren Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Sarı-lacivertliler ise haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Fenerbahçe'de hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar'ın durumu, bu akşam yapılacak idmandan sonra belli olacak.

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