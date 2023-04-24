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Spor Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti
Spor

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti

Yeniakit Publisher
2023-04-24 22:18:00 -
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti

Sahasında 2 kez öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son dakikada yediği golle 2 puana veda etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki karşılaşmada gol düellosu yaşandı.

Arda Güler resital yaptı

Fenerbahçe, 25. dakikada Arda Güler'in golüyle öne geçti. Fırsatçılığını konuşturan genç yetenek, maçtaki ilk golü attı. İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 üstün tamamladı.

Arda Güler, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası dışından enfes bir şut gönderen Arda, ikileme yaptı. 2-0'dan sonra maçta başka bir senaryo yaşandı.

Maç 2-2'ye geldi

İstanbulspor, 55'te penaltı kazandı. 57'de Ethemi penaltıyı gole çevirdi. 66'da Ethemi bir kez daha sahneye çıktı. Samet'in ayağına çarpan top, ağlarla buluştu.

Pedro yine sahnedeydi

Geçen hafta Başakşehir maçında 2 gol atıp galibiyeti getiren Joao Pedro, bu maçta da son bölümde sahne aldı. 71'de Valencia'nın pasını gole çeviren Pedro, Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.
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Son saniyede Eze ortaya çıktı

İstanbulspor, 90+7'de Eze'nin golüyle 3-3'lük beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı. Taraflar 1'er puanı bölüştü. Fenerbahçe, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada büyük fırsat tepti.

Emre Mor cezalı

Sınırda bulunan Emre Mor, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Emre, Sivas maçında forma giymeyecek.

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