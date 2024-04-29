Fenerbahçe istedi, Barcelona imza attırdı!

Kış transfer döneminde orta sahasına takviye yapan Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Betis'te oynayan Arjantinli orta saha Guido Rodriguez için harekete geçmişti. Real Betis'in başkanlığını yapan Angel Haro, Tangocu'nun geleceğiyle ilgili, "Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu" açıklamasını yapmıştı. 29 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son gelen haberlere göre; Rodriguez'in Betis'te kalma ihtimali düşüktü. Önümüzdeki yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin tekrar hamle yapacağı düşünülürken Barcelona devreye girdi.

Arjantinli orta saha oyuncusunun Real Betis ile olan sözleşmesi de aynı Zielinski’ninki gibi sezon sonunda bitecek. 29 yaşındaki futbolcunun menajerinin Avrupa’da oyuncusuna yeni bir takım aradığı belirtiliyordu. Tam da bu noktada bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezon bu durumu tersine çevirmek isteyen Barcelona çalışmalarına şimdiden başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki Arjantli orta sahanın, Barcelona ile 2 yıllık bir ön sözleşmeye imza attığı da belirtiliyor.

Kaynak: Fanatik

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