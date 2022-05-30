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Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Abdülkerim derbisi
Spor

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Abdülkerim derbisi

Fenerbahçe ile Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakçı transferi için yarışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 11:36:00 -
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Abdülkerim derbisi

Fenerbahçe ile Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakçı transferi için yarışıyor.

Süper Lig'de sezonu 3. sırada noktalayan Konyaspor'un başarısında büyük payı bulunan Abdülkerim Bardakçı transferin gözdesi oldu.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, 27 yaşındaki defans oyuncusu için Fenerbahçe ile Beşiktaş transfer yarışında.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer teklifi

Haberde siyah-beyazlıların Abdülkerim'in bonservisi için Konyaspor'a Salih Uçan artı 2.6 milyon euro teklif ettiği buna karşın 5 milyon euro öneren sarı-lacivertlilerin transferi bitirmeye çok yakın olduğu aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin Konyaspor yönetiminden izin alara tecrübeli stoperle de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı açıklaması

Yeşil-beyazlı kulübün yetkilileri konuyla ilgili olarak, "Biz Abdülkerim'den çok memnunuz. Gerek başarılı performansı ve gerekse Türk olması değerini artırıyor. Ayrıca gelişime açık bir oyuncu. Biz kendisinin takımda kalmasını çok istesek de belli bir seviyeden sonra bir Anadolu kulübünün böyle değer kazanan oyuncuyu tutabilmesi çok zor" dedi.

1.85 metre boyundaki savunmacı bu sezon Süper Lig'de 33 maçta görev yaptı, 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Abdülkerim Bardakçı kariyerinde Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giydi.


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