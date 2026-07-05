Hesaba itiraz ettiği börekçide dövülmüştü: Öldü

5 Nisan'da Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki börekçiye börek ve poğaça almak için giden Necmi Ertuna ile çalışan Mehmet K. arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., Ertuna'ya yumruk attı. Yere düşen Ertuna'nın tekmelendiği de öne sürüldü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuna'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ertuna, tedavi gördü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beynindeki hasar nedeniyle konuşamaz hale gelen ve yatağa bağımlı yaşayan Ertuna, özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyordu. Yaklaşık 20 gün önce İstanbul'un Pendik ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Ertuna, gece saatlerinde fenalaştı. Beyin ölümü gerçekleşen Ertuna'nın, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.