Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya karşı son 12 maçı kazandı; 15. randevu 14 Eylül'de

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında 14 Eylül Pazartesi saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. İki takım ligde 15. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 6 puanla ligde 11. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 7 puanla 9. basamakta yer alıyor. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında galibiyet hedefliyor.

Rakip karşısında galibiyette 12'ye 2 üstünlük

İki ekip Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez rakip oldu. 2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK karşısında Fenerbahçe, galibiyet sayısında 12'ye 2 üstün durumda. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin 38 golüne rakibi 14 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki lig maçlarında Fenerbahçe sahasında 4-1, deplasmanda 4-0 kazandı. Kanarya, rakibine karşı oynadığı son 12 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı; bu maçların 9'u Süper Lig'de, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynandı. Gaziantep ekibinin Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 13 Aralık 2021'de aldığı 3-2'lik sonuç.

İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ü Gaziantep'te oynandı. Fenerbahçe, 2'si kupa 2'si lig olmak üzere bu 4 karşılaşmanın tamamını kazandı; rakip filelere 15 gol göndererek 3.75 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, rakibine konuk olduğu son 7 maçı da kazandı.

Guendouzi sahada olacak, Asensio'nun durumu maç günü netleşecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Matteo Guendouzi, Gaziantep FK karşısında sahada olacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligdeki 4 maça da ilk 11'de başladı.

Sakatlığını atlatan Marco Asensio bireysel çalışmalarına devam ediyor. Oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak.

Gaziantep FK'nın başına Orhan Ak geçti

Sezona Mirel Radoi yönetiminde başlayan Gaziantep FK, 3. haftadaki Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından ilk teknik adam değişikliğine gitti. Takımı Orhan Ak'a emanet eden kırmızı-siyahlılar, geçen hafta Göztepe deplasmanında 4-2'lik galibiyet aldı.

Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Suat Güz üstlenecek; maçın dördüncü hakemi Erdem Mertoğlu olacak.