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Spor Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshetti
Spor

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshetti

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un kadro planlamasında yer almayan Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:01:00 -
Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshetti

Fenerbahçe'de ayrılığı merakla beklenen Garry Rodrigues konusunda düğüm çözüldü. Sarı-lacivertliler, sözleşmeyi feshettiğini TFF'ye bildirdi.

Kısa bir süre önce Başkan Ali Koç ile de görüşen Garry Rodrigues ayrılığı kabul etti ve sözleşmesi feshedildi.

Sarı lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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