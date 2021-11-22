Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Alilşan'dan yürek burkan paylaşım

Temmuz ayında kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın vefatıyla yıkılan ve zor günler geçiren şarkıcı Alişan, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ve altına düştüğü notla herkesi duygulandırdı. Fenerbahçeli olan şarkıcı Alişan'ın yüzü dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skoruyla biraz da olsa güldü.

Dün akşam oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde, Fenerbahçe 2-1’lik skorla maçı kazanan taraf oldu. Koyu bir Fenerbahçeli olan şarkıcı Alişan ise maç sonrasında duygusal bir paylaşımda bulunarak kardeşiyle birlikte çekilen bir videosunu yayınladı.

"Eminim bugün çok mutlusundur"

Geçtiğimiz Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, tribünde beraber maç izledikleri ve tezahürat yaptığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Alişan paylaşımında "Göremedin sen ama eminim bugün çok mutlusundur" notunu düştü.