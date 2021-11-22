  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Alilşan'dan yürek burkan paylaşım
Spor

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Alilşan'dan yürek burkan paylaşım

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından sanatçı Alişan'dan yürek burkan bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:03:00 -
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Alilşan'dan yürek burkan paylaşım

Temmuz ayında kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın vefatıyla yıkılan ve zor günler geçiren şarkıcı Alişan, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ve altına düştüğü notla herkesi duygulandırdı. Fenerbahçeli olan şarkıcı Alişan'ın yüzü dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skoruyla biraz da olsa güldü.

Dün akşam oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde, Fenerbahçe 2-1’lik skorla maçı kazanan taraf oldu. Koyu bir Fenerbahçeli olan şarkıcı Alişan ise maç sonrasında duygusal bir paylaşımda bulunarak kardeşiyle birlikte çekilen bir videosunu yayınladı.

"Eminim bugün çok mutlusundur" 

Geçtiğimiz Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, tribünde beraber maç izledikleri ve tezahürat yaptığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Alişan paylaşımında "Göremedin sen ama eminim bugün çok mutlusundur" notunu düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler
Ekonomi

Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, son günlerde artış gösteren dolar kurunun nasıl düşeceğine dair ezber bozan bir çıkışta bulundu...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Türkiye' açıklaması: Mümkün değil
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Türkiye' açıklaması: Mümkün değil

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmesinin mümkün olmadığını ifade etti. ..
'Arap' kılığına girip taksiye bindiler! Bakın kısa mesafeye kaç lira ödediler
Gündem

'Arap' kılığına girip taksiye bindiler! Bakın kısa mesafeye kaç lira ödediler

Youtube'da yayın yapan Mert Karasu ve Burak Tutal, "Arap" kılığına girerek taksi ile Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitti. Vicdansız taksici..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay