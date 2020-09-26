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Spor Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:04:30 -
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ile pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalar üzerinde durdu.

İdmanı kulüp başkanı Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.

Sarı-lacivertli takım, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.


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