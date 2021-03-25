Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır." denildi.