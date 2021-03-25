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Spor Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı
Spor

Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 18:38:00 - 2021-03-25 18:49:54
Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır." denildi.

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Yorumlar

Bozbey

Adam gibi adami harcadilar ya isi bilene verecen magazin degil ki bu kim napacak ki
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