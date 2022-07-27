UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Dinamo Kiev’i ağırladı. Maçta 57. dakikada Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçti. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev'e yenilirse ne olur? UEFA Avrupa Ligi’nde mi oynayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev'i yenerse rakipleri kim olacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev'e yenilirse ne olur?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan ya da Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşecek. Bu eşleşme de bugün kura çekiminin ardından belli olacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i yenerse rakipleri kim olacak?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Monaco, Midtjylland / AEK maçının galibi, Sturm Graz ya da Union Saint Gillo'dan biri ile eşleşecek.