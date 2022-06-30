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Spor Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!
Spor

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev maçı öncesi kriz çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 18:01:00 -
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev maçı öncesi kriz çıktı. Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı savaş nedeniyle takımlar Ukrayna dışında hazırlıklarına devam ediyor. Lig maçları da oynanmadığı için oyuncuların performansı her geçen gün düşüyor. Bu konuyla ilgili Dinamo Kiev cephesinden flaş bir hamle geldi. 

Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev, hazırlıklarını İsviçre'de sürdürüyor. Ukrayna ekibi, İsviçre İkinci Lig ekibi Yverdon Sport ile karşı karşıya gelirken maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu maçın ardından Ukrayna temsilcisinde flaş bir gelişme yaşandı.

Kampı terk etti

Dynamo Kiev'in Gürcü futbolcusu Tsitaishvili, takımın hazırlık kampını terk ederek Ukrayna ekibiyle sözleşmesini UEFA'nın kararı doğrultusunda dondurdu.

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacak Dinamo Kiev takımında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Takımın Gürcü futbolcusu Georgiy Tsitaishvili'nin hazırlık kampını terk ettiği ortaya çıktı. FIFA kuralının konuyla ilgili sağladığı imkanı kullanarak Dynamo Kiev ile kontratını donduran futbolcunun, sezonu Polonya'da geçireceği belirtildi. Georgiy Tsitaishvili, İsviçre ekibi Yverdon Sport ile önceki gün oynadıkları hazırlık maçında, Dinamo Kiev'in tek yabancı ismi konumundaydı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev ilk maçı 20 Temmuz'da oynanacak.

 

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