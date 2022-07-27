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Spor Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ilk 11’leri! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında kimler oynayacak?
Spor

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ilk 11’leri! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında kimler oynayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek. İlk maçta Fenerbahçe, Polonya'da oynanan mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşması 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında ilk 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında kimler oynayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev ilk 11’ler kimler? Fenerbahçe Dinamo Kiev kadrosu:

Yeniakit Publisher
2022-07-27 18:55:00 - 2022-07-27 18:59:28
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ilk 11’leri! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında kimler oynayacak?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna karşısında ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-Lacivertli ekip Kadıköy'de oynanacak mücadelede mutlak tur atlamak isterken, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. Zorlu müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati düdük çalacak. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki zorlu müsabaka 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ilk 11’leri

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi.

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.

Fenerbahçe istatistikleri

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.

 

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