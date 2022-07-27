Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı! [ CANLI ANLATIM ]
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi ile ilk 11'e çıkarken, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı golleri, pozisyonları merak ediliyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev'e konuk oldu. Maç, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Polonya'da oynandı. Maç sonucu: Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 0. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev’i misafir ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2 ön eleme turu rövanş maçına çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetiyor.
Fenerbahçe 0-0 Dinamo Kiev maçı skoru
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında devre arası:
Fenerbahçe 0-0 Dinamo Kiev maçında skor. 3' Dinamo Kiev'de Tsygankov sarı kart gördü. Fenerbahçe, Joshua King ile 10. dakikada ağları bulsa da faul gerekçesiyle gol iptal oldu. İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşu direkten döndü. İsmail Yüksek, Verbic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 45' ise Valencia sarı kart gördü.
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ilk 11’leri
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi.
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.