Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı! [ CANLI ANLATIM ]

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev'e konuk oldu. Maç, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Polonya'da oynandı. Maç sonucu: Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 0. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev’i misafir ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2 ön eleme turu rövanş maçına çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetiyor.

Fenerbahçe 0-0 Dinamo Kiev maçı skoru

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında devre arası:

Fenerbahçe 0-0 Dinamo Kiev maçında skor. 3' Dinamo Kiev'de Tsygankov sarı kart gördü. Fenerbahçe, Joshua King ile 10. dakikada ağları bulsa da faul gerekçesiyle gol iptal oldu. İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşu direkten döndü. İsmail Yüksek, Verbic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 45' ise Valencia sarı kart gördü.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ilk 11’leri

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi.

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.