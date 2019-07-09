Fenerbahçe dev transferi bitirdi! 2 yıllık sözleşme imzalandı Geçtiğimiz sezon hem Eurolig’de hem de Türkiye Ligi’nde istediğini bulamayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'ten Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, CSKA'nın Fransız yıldızı Nando De Colo'dan sonra başarılı basketbolcunun Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı olan oyun kurucu Leo Westermann'ı da renklerine bağladı. beİN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Beko ile Leo Westermann arasında iki yıllık anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yaparak transferi duyurması bekleniyor. Leo Westermann kimdir? Profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, Euroleague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı. Geçtiğimiz sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.