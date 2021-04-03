Süper Lig’in son sırasında yer alan Denizlispor, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Düşme potasından çıkmayı hedefleyen Denizlispor, galibiyet için savaşacak. Fenerbahçe ise Lig’in son haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergilerken şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Son 10 maçta iyi bir performans sergilemeyi hedefleyen sarı lacivertli ekibin ilk sınavı Denizlispor karşısında olacak. Peki, Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Denizlispor maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Denizlispor maçının hakemi kim?

Fenerbahçe ve Denizlispor arasında oynanan son 5 karşılaşmada sarı lacivertli takımın 4 galibiyeti bulunuyor. Diğer bir mücadelede ise iki takımda bir puana razı oldu. Denizlispor, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 2005 yılında almıştı.

Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman?

Süper Lig’de hem alt hem de üst sıraları etkileyecek karşılaşma, 5 Nisan 2021 tarihinde oynanacak. Haftanın kapanış mücadelesi olacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak verilecek. Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Fenerbahçe Denizlispor maçını kim yönetecek?

Söz konusu karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır olacak. Yardımcı hakemleri ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.