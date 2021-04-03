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Spor Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman?
Spor

Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman?

Süper Lig’in 3. Sırasında yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından düşmek istemiyor. Denizlispor’u evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe, mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Denizlispor ise Lig’in düşme potasında yer alıyor. Denizlispor’unda 3 puan için çıkacağı karşılaşmada kıran kırana bir mücadele olacağı bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Denizlispor maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Denizlispor maçının hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 12:50:00 -
Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman?

Süper Lig’in son sırasında yer alan Denizlispor, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Düşme potasından çıkmayı hedefleyen Denizlispor, galibiyet için savaşacak. Fenerbahçe ise Lig’in son haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergilerken şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Son 10 maçta iyi bir performans sergilemeyi hedefleyen sarı lacivertli ekibin ilk sınavı Denizlispor karşısında olacak. Peki, Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Denizlispor maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Denizlispor maçının hakemi kim?

Fenerbahçe ve Denizlispor arasında oynanan son 5 karşılaşmada sarı lacivertli takımın 4 galibiyeti bulunuyor. Diğer bir mücadelede ise iki takımda bir puana razı oldu. Denizlispor, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 2005 yılında almıştı.

Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman?

Süper Lig’de hem alt hem de üst sıraları etkileyecek karşılaşma, 5 Nisan 2021 tarihinde oynanacak. Haftanın kapanış mücadelesi olacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak verilecek. Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Fenerbahçe Denizlispor maçını kim yönetecek?

Söz konusu karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır olacak. Yardımcı hakemleri ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

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