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Spor Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı
Spor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 13:40:00 -
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü'de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, milli savunmacıyı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek." denildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

İmza sonrası açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
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