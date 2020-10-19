Fenerbahçe bu hafta hangi takımla oynuyor?
Fenerbahçe’nin maçı kimle? | Süper Lig’e yaptığı transferlerle iddialı bir şekilde başlayan Fenerbahçe yıllardır süren şampiyonluk hasretini noktalamak istiyor. Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe’yi 3-2’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli taraftarlar gözlerini 6. hafta maçlarına çevirdi. Peki, Fenerbahçe 6. hafta kiminle karşılaşacak? | Fenerbahçe’nin maçı kimle? | İşte, Süper Lig 6. hafta fikstürü.
Fenerbahçe’nin maçı ne zaman? Süper Lig’de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe bu yıl birbirinden önemli 18 transfer yaptı. Şampiyonluk parolasıyla maçlara çıkan sarı-lacivertliler ligin 5. haftasında deplasmanda Göztepe’yi mağlup etti. Peki, Fenerbahçe 6.hafta kimle karşılaşacak?
Fenerbahçe gelenler gidenler 2020-2021
Gelenler: Mame Thiam, Jose Sosa, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Diego Perotti, Papiss Cisse, Filip Novak, Mbawana Samatta, Marcel Tisserand, İsmail Yüksek (Balıkesirspor'a kiralandı), Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Kemal Ademi, Nazım Sangare, Enner Valencia, Barış Sungur (Muğlaspor'a kiralandı), Sinan Gümüş, Mauricio Lemos
Gidenler: Vedat Muriç, Jailson, Zanka, Mevlüt Erdinç, Erten Ersu, Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Frey (Waasland-Beveren'e kiralandı), Muhammed Gümüşkaya (Boluspor'a kiralandı), Miha Zajc (Genoa'ya kiralandı), Emre Nasuh (Turgutluspor'a kiralandı), Oğuz Kağan Güçtekin (Konyaspor'a kiralandı), Emir Miray Köksal (Kütahya Belediyespor'a kiralandı), Deniz Türüç (Başakşehir'e kiralandı), Murat Sağlam (Çaykur Rizespor'a kiralandı), Abdulcebrail Akbulut (24 Erzincanspor'a kiralandı), Allahyar (Zorya'ya kiralandı), Batuhan Yılmaz (24 Erzincanspor'a kiralandı)
Fenerbahçe bu hafta hangi takımla oynuyor?
Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele 25 Ekim Pazar akşamı 19.00'da başlayacak.