Fenerbahçe Beko Bayern Münih deplasmanında kazandı

Münih kentindeki Audi Dome'un ev sahipliği yaptığı çekişmeli geçen mücadeleye iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-15 önde geçerken, soyunma odasına 35-34 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda rakibinden daha iyi organize alan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 53-44 önde tamamladığı karşılaşmadan 77-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 21 sayı kaydeden Nando de Colo maçın en skorer oyuncusu olurken, Marko Guduric 18, Jan Vesely 15 sayıyla skora katkı yaptı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 20. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 13. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes play-off'larda mücadele etmeyi garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes de Real Madrid'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes farkı açtığı bölümü 76-64 önde geçti. Son periyotta etkili savunmasıyla dikkati çeken lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 108-83 galibiyetle ayrıldı.

Organizasyonda 21. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, play-off'lara katılmayı garantiledi.