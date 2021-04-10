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Spor Fenerbahçe batıyor! Dibe vurdu
Spor

Fenerbahçe batıyor! Dibe vurdu

Bu sezon puan primlerinde 36 milyon TL'yi rakiplerine bırak Fenerbahçe'nin koç dönemindeki toplam prim kaybı 138 milyon TL'ye ulaştı. Büyük kulüpler için hayati önem taşıyan puan primleri, Koç döneminde sekteye uğradı. Bu sezon Fenerbahçe, 96 milyon TL para kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'yi geçemeyerek adeta dibi boyladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 12:43:00 -
Fenerbahçe batıyor! Dibe vurdu

Fenerbahçe'deki sportif başarısızlıkların sıkıntısı mali tabloya da yansıdı. Sarı-Lacivertliler bu sezon 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kalmış oldu.

Geçen sezonki kayıp 53 milyon

Sabah'ın haberine göre; Mali sorunları aşmak için yönetim her yolu denerken, kaçan galibiyetler takımın mali anlamda feraha ermnesine engel oldu. Geçtiğimiz sezon ligi 7. bitiren ve 53 milyom TL puan primini kasasına koyamayan Sarı-Lacivertliler, Ali Koç'un 3 yıllık başkanlığında 138.5 milyon TL'yi kazanamamış oldu.

Malatya yenilgisi de etken

Şampiyonluk halinde kasasına 20 milyon TL ekstra prim girmesini sağlayacak Fenerbahçe, Malatya'da kaybedilen 2 puanla birlikte bu paradan da uzaklaştı.

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