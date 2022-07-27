Fenerbahçe, Avrupa Ligi rakipleri kim? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi rakipleri kim?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesiyle birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Olasılığın gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacka ile eşleşecek.

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi hangi kanalda yayınlanacak?

2022-23 sezonunda Türkiye'den Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin de gruplara kalmaları halinde mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi’nde grup karşılaşmaları 6-7 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 2 Kasım 2022 tarihinde grup karşılaşmaları tamamlanacak.

2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi sona erdi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, ilk kez düzenlenen Konferans Ligi şampiyonu ise Roma olmuştu. 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları EXXEN ve TV 8,5 kanallarından yayınlanmıştı.